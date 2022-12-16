Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: "Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasındaki görüşmeye olumlu bakıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye, Rusya ve Suriye liderleri arasında üçlü zirve teklifine Rusya’dan resmi açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç ülke lideri arasında zirve düzenleme fikrine olumlu baktığını söyledi. Bogdanov, önerinin ardından Suriye tarafı ile doğrudan temasa geçtiklerini de belirterek, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz. Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız. Bunu her düzeyde defalarca dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın 3’lü zirve teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde medya mensuplarına yaptığı açıklamada üçlü görüşmeye dair, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.