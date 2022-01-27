Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Dmitriy Kozak: "Paristeki dörtlü toplantı zor ama samimi bir görüşmeyle gerçekleşti"

Ukrayna’daki krize çözüm üretilmesi adına Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen ’Normandiya Dörtlüsü’ zirvesinin ardından basın toplantısı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Dmitriy Kozak zirvenin zor ama samimi bir görüşme ile gerçekleştiği söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan iç savaşın ardından ülkedeki sorunun çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın oluşturduğu ’Normandiya Dörtlüsü’ zirvesi Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşti. Yaklaşık 8 buçuk saat süren zirvenin ardından Rusya’yı temsil eden heyetin başındaki isim Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Dmitriy Kozak basın toplantısı gerçekleştirdi. Tamamlanan zirve için yapıcı ifadeler kullanan Kozak, "Paris’teki dörtlü zirve zor ama samimi bir görüşme ile gerçekleşti. Normandiya Dörtlüsü toplantısında taraflar çatışmanın her iki tarafının da ateşkese kesinlikle uyması gerektiğini vurguladı. Normandiya formatındaki ilk görev Minsk anlaşmasının uygulanması ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasıdır. Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili tutarsızlıkların ve farklı yorumlamaların envanterini çıkarmak için ilk somut görüşme oldu" dedi.

Ukrayna’daki iç savaşın önlenmesi konusunda Minsk anlaşmasının uygulanamamasının Normandiya formatını önemsizleştirdiğini ifade eden Kozak, "Hepimizin hemfikir olduğu konu Minsk anlaşmasının yorumlanması, uygulanması ve önceliklerin sıralanmasında farklılıklar olduğu sürece Normandiya formatının etkin bir rol alması muhtemel değil. Bu nedenle Minsk anlaşmalarının tüm hükümlerine ortak anlayışla ulaşmak, çözümün siyasi ortamda çözülmesi ve insani meseleler önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, Rusya Federasyonu Senatörü Andrey Turchak’ın, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Luhansk ve Donetsk’e kendilerini savunabilmeleri için ülke olarak silah yardımı yapılması gerektiğine dair sözlerini sorması üzerine cevap veren Kozak, "Bu bana bugün toplantı sırasında söylendi. Bu nedenle yorum yapamam" diye cevap verdi.