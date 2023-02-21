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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülkenin ABD’nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülkenin ABD’nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok" dedi.

Politika 21.02.2023, 12:15
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülkenin ABD’nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülkenin ABD’nin yurt dışında bulundurduğu kadar askeri yok" dedi.

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