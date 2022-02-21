Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM’nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri o
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa’nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya’nın bu talepleri reddedildi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur” dedi.
Politika 21.02.2022, 22:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur” dedi.