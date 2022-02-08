banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Murat Boz’dan ‘Zamlar geri alınsın’ paylaşımı!
Murat Boz’dan ‘Zamlar geri alınsın’ paylaşımı!
Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı
Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı
Şubat ayının en çok konuşulanları neler?
Şubat ayının en çok konuşulanları neler?
Online Marketlerin Müşterisi 20 Milyonu Geçti
Online Marketlerin Müşterisi 20 Milyonu Geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; "Ukrayna’nın, Kırım’ı askeri yollarla geri almasına izin vermeyeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u, Moskova’da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi.

Politika 08.02.2022, 02:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; "Ukrayna’nın, Kırım’ı askeri yollarla geri almasına izin vermeyeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u, Moskova’da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki kriz ve kendilerinin ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri başlıklarını ele almak için Kremlin Sarayı’nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u ağırladı. Paris’ten akşam saatlerine doğru uçağıyla Moskova’ya ulaşan Macron havaalanında yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kremlin Sarayı’na geçti. Putin tarafından karşılanan Macron ardından toplantının yapılacağı salona alındı. Birebir formatta gerçekleşen görüşmeden önce Putin ve Macron gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. TSİ 18:33’te başlayan toplantıda liderlerin birlikte yemek yiyerek istişarelere devam ettiği öğrenilirken 5 saati aşkın süren toplantının ardından Putin ve Macron ortak basın toplantısına geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında ilk sözü alan lider olurken yine hedefinde batılı ülkeler ve NATO oldu. Rus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlanması ve tatbikatlar yapmasını eleştiren batılı ülkelere ve NATO’ya sert tepki gösteren Putin, "Askeri altyapılarını sınırlarımıza kadar yaklaştıran NATO ve üye devletler, silahlı kuvvetlerimizi nereye ve nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarındaki eylemleri "Ukrayna’ya karşı Rus tehdidi" olarak sunuluyor" dedi.

"NATO üyeleri Ukrayna’ya silah pompalamaya devam ediyor"

Sözlerinin devamında NATO üyelerini suçlayıcı ifadeler kullanmayı sürdüren Putin, üye ülkelerin Ukrayna’ya yaptıkları silah sevkiyatlarını eleştirerek, "NATO üyesi ülkeler tarafından modern silahların sevkiyatına devam ediliyor ve Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli ölçüde mali kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Elbette bu konuları cumhurbaşkanıyla 6 saate yakın bir süre konuştuk" ifadelerini kullandı. Putin birçok kez dile getirdiği NATO’nun kendilerini düşman olarak gördüğü sözlerini yineleyerek, "NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak görülüyor" şeklinde konuştu.

"Kiev, Minsk anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor"

NATO’nun yanı sıra Ukrayna’yı da hedef alan sözler kullanan Putin, Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ederek, "Kiev’in mevcut yönetiminin Minsk anlaşmalarını feshetmek için bir yol çizdiği kanaatindeyim. Anayasa reformu, genel af, yerel seçimler ve özel statünün yasallaşması gibi temel konularda bir ilerleme yok" derken Minsk’te imzalanan ’Steinmeier formülü’nün hala önemli bir yer edinemediğini belirtti. Putin ayrıca Macron’un, Kiev’e yapacağı ziyareti hatırlatarak burada kendisinin zorlu bir görüşme beklediğini söyledi.

"Ukrayna’nın, Kırım’ı askeri yollarla geri almasına izin vermeyeceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, "Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım’ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu’nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?" dedi. Kırım konusunda Batı’ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, "Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?" sözlerini kullanarak, "Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak" şeklinde konuştu.

"Poroşenko’ya sığınma hakkı vermeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı. Poroşenko’nun, Moskova yanlısı iktidarı devirerek yönetimi ele geçirdiğini hatırlatan ve şimdi kendisinin aynı duruma düştüğünü ima eden Putin, "Onun Minsk anlaşmalarını imzaladığı ima edilerek ihanetle suçlanıyor. Evet anlaşmaları imzaladı. Ne olmuş? Bütün ülke ve güvenlik konseyi bunu kabul etti. Poroşenko’ya insani nedenlerden dolayı siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız. Ben şaka yapmıyorum. Gerçekten politikasını sevdiğimiz veya beğendiğiniz için değil, insani nedenlerden dolayı" diye konuştu.

"Bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum"

Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda düşüncelerini dile getiren Putin, NATO’nun, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu fakat 1997 yılından sonra Rusya’ya karşı tavır alarak genişlemesini sürdürdüğünü anlatarak gelinen süreçte bu adımları kendileri için tehdit olarak gördüklerini söyledi. Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri taslağına çekimser yaklaşan NATO ve ABD ile bu konuda diyaloğu sürdürmek istediklerini vurgulayan Putin, "Bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Rus paralı asker grubu olarak bilinen Wagner’in, Mali’deki varlığına dair gelen eleştirilere cevap veren Putin, "Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok" dedi.

Yorumlar (0)
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11