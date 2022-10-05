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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’ya katılımını içeren yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’ya katılımını içeren yasayı imzaladı.
Politika 05.10.2022, 09:47
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’ya katılımını içeren yasayı imzaladı.