Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna’da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna’da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi.
Politika 18.02.2022, 17:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna’da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi.