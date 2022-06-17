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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Politika 17.06.2022, 16:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.

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