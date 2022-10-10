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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.
Politika 10.10.2022, 13:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.