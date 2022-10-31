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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye’nin, Avrupa’ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, “Türkiye’de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye’nin, Avrupa’ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, “Türkiye’de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz” dedi.
Politika 31.10.2022, 23:41
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye’nin, Avrupa’ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, “Türkiye’de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz” dedi.