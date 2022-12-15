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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’deki gaz altyapısının ciddi bir potansiyeli var. Burada bir gaz merkezi kurmayı planlıyoruz. Gelecekte Avrupalı tüketicilerimiz için nihai fiyatı belirleyeceğimiz yer burası" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’deki gaz altyapısının ciddi bir potansiyeli var. Burada bir gaz merkezi kurmayı planlıyoruz. Gelecekte Avrupalı tüketicilerimiz için nihai fiyatı belirleyeceğimiz yer burası" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’deki gaz altyapısının ciddi bir potansiyeli var. Burada bir gaz merkezi kurmayı planlıyoruz. Gelecekte Avrupalı tüketicilerimiz için nihai fiyatı belirleyeceğimiz yer burası" dedi.
Politika 15.12.2022, 16:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’deki gaz altyapısının ciddi bir potansiyeli var. Burada bir gaz merkezi kurmayı planlıyoruz. Gelecekte Avrupalı tüketicilerimiz için nihai fiyatı belirleyeceğimiz yer burası" dedi.