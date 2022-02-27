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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı’na Rus caydırıcı gücünü özel savaş görevi durumuna geçirmesi talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı’na Rus caydırıcı gücünü özel savaş görevi durumuna geçirmesi talimatı verdi.
Politika 27.02.2022, 16:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı’na Rus caydırıcı gücünü özel savaş görevi durumuna geçirmesi talimatı verdi.