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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.
Politika 21.02.2022, 18:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.