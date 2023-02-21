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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya’nın nükleer kuvvetlerini en son sistemlerle donatma seviyemiz yüzde 91’i aşıyor. Kazandığımız deneyimi dikkate alarak ordunun tüm birimlerinde aynı yüksek nitelik seviyesine ulaşmalıyız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya’nın nükleer kuvvetlerini en son sistemlerle donatma seviyemiz yüzde 91’i aşıyor. Kazandığımız deneyimi dikkate alarak ordunun tüm birimlerinde aynı yüksek nitelik seviyesine ulaşmalıyız" dedi.
Politika 21.02.2023, 13:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya’nın nükleer kuvvetlerini en son sistemlerle donatma seviyemiz yüzde 91’i aşıyor. Kazandığımız deneyimi dikkate alarak ordunun tüm birimlerinde aynı yüksek nitelik seviyesine ulaşmalıyız" dedi.