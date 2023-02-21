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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kiev rejiminin rehinesi olan Ukrayna halkıyla savaşmıyor" dedi. Putin, ayrıca Rusya’nın savaş alanında yenilmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kiev rejiminin rehinesi olan Ukrayna halkıyla savaşmıyor" dedi. Putin, ayrıca Rusya’nın savaş alanında yenilmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Politika 21.02.2023, 12:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kiev rejiminin rehinesi olan Ukrayna halkıyla savaşmıyor" dedi. Putin, ayrıca Rusya’nın savaş alanında yenilmesinin imkansız olduğunu söyledi.