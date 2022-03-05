Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova’nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı’dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya ka
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova’nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı’dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi.
Politika 05.03.2022, 16:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova’nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı’dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi.