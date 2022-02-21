Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi.