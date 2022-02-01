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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.
Politika 01.02.2022, 19:43
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.