Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aile, bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade diyor. Ama Batı, bu kutsal metinlerden şüphe ediyor. Çocuklarımızı yozl

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aile, bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade diyor. Ama Batı, bu kutsal metinlerden şüphe ediyor. Çocuklarımızı yozlaşmadan korumalıyız ve koruyacağız" dedi.