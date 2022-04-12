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Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul’daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul’daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.
Politika 12.04.2022, 16:22
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul’daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.