Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna’yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatm

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna’yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok" dedi.