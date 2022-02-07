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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.
Politika 07.02.2022, 18:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.