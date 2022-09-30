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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
Politika 30.09.2022, 15:33
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.