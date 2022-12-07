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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi.
Politika 07.12.2022, 18:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi.