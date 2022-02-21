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Ukrayna’nın mimarının Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımız
ABD’nin BM Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker: "Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbass’taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbass’taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" dedi.
Politika 21.02.2022, 21:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbass’taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" dedi.