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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.

Politika 27.10.2022, 19:02
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.

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