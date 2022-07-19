Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu" dedi.