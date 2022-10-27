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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.

Politika 27.10.2022, 19:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.

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