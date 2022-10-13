Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.
Politika 13.10.2022, 13:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.