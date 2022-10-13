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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.

Politika 13.10.2022, 13:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları devam ediyor ve zamanından önce yerine getiriliyor" dedi.

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