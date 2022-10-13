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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bütün anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa Birliği için ö
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bütün anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa Birliği için önemli bir güzergah" ifadelerini kullandı.
Politika 13.10.2022, 13:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bütün anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa Birliği için önemli bir güzergah" ifadelerini kullandı.