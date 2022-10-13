Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bütün anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa Birliği için ö

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bütün anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa Birliği için önemli bir güzergah" ifadelerini kullandı.