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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birinin emrine boyun eğmeyecek” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birinin emrine boyun eğmeyecek” dedi.
Politika 30.09.2022, 15:34
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birinin emrine boyun eğmeyecek” dedi.