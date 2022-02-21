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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM’nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri o
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa’nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya’nın bu talepleri reddedildi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya’ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton’a bir ziyaretinde Rusya’nın NATO’ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sorduğunu ifade ederek, “Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüy
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır" dedi.
Politika 21.02.2022, 22:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır" dedi.