Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz Rusya olarak nasıl dost olunacağını biliriz. Verdiğimiz sözleri tutarız, kimseyi hayal kırıklığına uğratmayız. Pandemi döneminde İtalya dahil birçok ülkeye yardım ettik. Depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye hemen yardıma gittik" dedi.