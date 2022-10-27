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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.

Politika 27.10.2022, 19:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.

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