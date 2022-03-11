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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Politika 11.03.2022, 14:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.