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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.

Politika 21.02.2023, 12:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.

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