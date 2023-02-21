Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.
Politika 21.02.2023, 12:24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, ne kadar fazla uzun menzilli silah gönderirse biz de bu saldırıları sınırlarımızdan uzaklaştırmak zorunda kalacağız" dedi.