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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her şeyden önce ülkesinin çıkarlarını esas alan güçlü bir lider" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızıçizgiaşıldı" dedi.
Politika 27.10.2022, 17:41 27.10.2022, 19:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızıçizgiaşıldı" dedi.