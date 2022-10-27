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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızıçizgiaşıldı" dedi.

Politika 27.10.2022, 17:41 27.10.2022, 19:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızıçizgiaşıldı" dedi.

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