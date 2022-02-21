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Ukrayna’nın mimarının Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımız
ABD’nin BM Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker: "Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.
Politika 21.02.2022, 21:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.