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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.
Politika 22.12.2022, 19:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.