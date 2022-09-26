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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.
Politika 26.09.2022, 19:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.