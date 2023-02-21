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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024’teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024’teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Politika 21.02.2023, 13:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024’teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024’teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

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