Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: “Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir”

Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna seslenerek hükümete karşı darbe çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Ukrayna’ya yaptıkları askeri operasyona dair toplantı yaptı. Rus ordusunun Ukrayna ordusu ile değil milliyetçi gruplarla çatıştığını savunan Putin, “Ukrayna’daki çatışmalar Ukrayna’nın düzenli birlikleriyle değil, milliyetçi gruplarla sürüyor. Ukrayna’daki neo-Naziler, Kiev ve Harkov’da füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar. Halka karşı sivillerin yaşadığı bölgelerde ateş açılmasını sağlıyorlar. Sonrasında da Rusya’yı sivillere saldırdı diye suçluyorlar” dedi.

Putin Ukrayna ordusuna seslendi

Sözlerinin devamında Ukrayna ordusuna seslenerek mevcut yönetime karşı darbe çağrısı ima eden Putin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Banderacıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’de oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” ifadelerine yer verdi.