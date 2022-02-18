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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya’ya karşı yaptırımlar her halükarda uygulanacak. Yaptırımların amacı Rusya ve Belarus’un gelişimini engellemek ve haksız rekabet oluşturmak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya’ya karşı yaptırımlar her halükarda uygulanacak. Yaptırımların amacı Rusya ve Belarus’un gelişimini engellemek ve haksız rekabet oluşturmak" dedi.
Politika 18.02.2022, 17:08 18.02.2022, 17:20
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya’ya karşı yaptırımlar her halükarda uygulanacak. Yaptırımların amacı Rusya ve Belarus’un gelişimini engellemek ve haksız rekabet oluşturmak" dedi.