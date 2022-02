Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni Rusya tarafından tanındığını duyurdu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD ve NATO’nun yanı sıra Ukrayna ve batılı ülkeleri de eleştirerek, Rusya’nın sürekli tehdit altında olduğunu öne sürdü.

Konuşmasında Ukrayna’nın, Rusya tarihinin önemli bir parçası olduğunu savunan Putin, “Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü. Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için ’Vladimir İlyiç Lenin Ukrayna’sı’ diyebiliriz. Ukrayna’nın mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor. Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı" dedi.

“Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna’ya ait değiliz”

Kiev yönetimini eleştiren ve Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği desteklerden bahseden Putin, “Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti. 1991 - 2013 yılları arasında Rusya, Ukrayna bütçesine 250 milyar dolar fayda sağladı. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Devletten belediyeye kadar ana devlet kurumları, enerji şirketleri, taşımacılık tüm bu alanlar Batı tarafından yönetiliyor. Ukrayna’nın artık bağımsız bir sistemi bile söz konusu değil. Herhangi bir liman sisteminin bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. ABD’nin de aslında ulusal yolsuzlukla mücadele bürosunu yönettiğini görüyoruz. Bunun sonuçları nerede? Hala yolsuzluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ukraynalılar ülkelerin koloni haline geldiğinin farkındalar. Artık kukla devleti haline geldiğinin farkında Ukrayna. Halkın çıkarlarına yöneticiler hizmet etmiyor. Tam tersine güç kullanarak Rusya’yı asimile etmeye çalışıyorlar, daha ayrılıkçı davranmaya çalışıyorlar. Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna’ya ait değiliz diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor”

Kiev yönetimini beceriksizlikle suçlayan Putin, Ukrayna’nın batı yanlısı politikaları nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadığına işaret ederek, “2021’de tersanenin kapandığını gördük. 2016’dan itibaren tek bir uçak bile üretmediklerini görüyoruz. Geçmişte uçak üretimi yapan alanlar artık üretim yapmıyorlar. Gaz, taşımacılık için de aynı durum söz konusu. Sovyetler’den devraldıkları pek çok sektörün yok olduklarını görüyoruz. Bu fakirlik ve yıkıma yol açtı. Batı destekli seçimler yıllardır insanların kafasına sokuldu. Gerçek şu, Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batıdan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştü” dedi.

Ukrayna, Rus topraklarını tehdit ediyor

Ukrayna’nın NATO ve ABD ile birlikte Rusya’nın topraklarına bir tehdit oluşturduğunu savunan Putin, “Bir ülkenin kendi güvenlik tehditlerinin, bir başka ülkeye tehdit oluşturmaması gerekmemektedir. Fakat Ukrayna, böyle yaparak Rus topraklarını tehdit ediyor. ABD liderliğinin aktif çatışma konusunda Ukrayna’nın doğusunda gerçekleşen olaylara göre şekilleneceğini gösteriyor. Söyledikleri şuydu, NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. Ancak biz sözlerin değerini biliriz. 90’larda Almanya’nın bir araya gelmesinden bahsettiğimizde Sovyetlere şu söz verilmişti; Burada idari kolluk kuvveti 1 santimetre bile sınır değiştirmeyecektir. Bize bu şekilde güvenceler verilmişti ancak daha sonra bu sözler değişti” dedi.

“Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur”

Ukrayna tarafının sürekli olarak nükleer silah geliştirmeye yönelik niyetleri olduğuna dair söylemleri olduğunu belirten Putin, “Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Eğer isterlerse böyle bir şey yapabileceklerini biliyoruz. Sovyetler Birliği tecrübeleri var” dedi.

Kiev yönetimini Donbass konusunda eleştiren Putin, “Kiev’de iktidarı ele geçiren ve elinde tutanlardan askeri eylemlerine derhal son vermelerini talep ediyoruz. Aksi takdirde, kan akmaya devam etmesinden tüm sorumluluk tamamen Ukrayna topraklarında hüküm süren rejimin üzerinde olacak. Halihazırda Donbass’ta yerleşimlerin ateşe maruz kalmadığı tek bir gün bile geçmiyor. Büyük ordu grubu taarruzi insansız hava araçlarını, ağır teçhizatı, füzeleri, topları ve çok namlulu roketatarları kullanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar dahil insanlara yönelik zorbalık son bulmuyor. Batılı meslektaşlarımızın kendilerini tek temsilcileri olarak ilan ettikleri sözde medeni dünya, bunu fark etmemeyi tercih ediyor, sanki tüm bu dehşet, yaklaşık 4 milyon kişinin maruz kaldığı soykırım yokmuş gibi” dedi.

Ukrayna’nın Kırım’ı geri almayı amaçladığını söyleyen ve bu konuda batılılardan destek aldığını savunan Putin, “Ukrayna, Kırm’a yönelik eylemlerini başka ülkelerin dış istihbaratları desteğiyle yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“Rusya ana tehdit olarak ilan edilmiş durumda”

Rusya’nın sunduğu güvenlik garantilerine ABD ve NATO’dan olumsuz yanıt geldiğini söyleyen Putin, “Egemenliğimizden, ulusal çıkarlarımızdan ve değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Açıkça ve doğrudan söylemek istiyorum, mevcut durumda, temel konularda eşit diyalog önerilerimiz ABD ve NATO tarafından cevapsız kaldığı bu durumda, ülkemize yönelik tehditlerin seviyesi önemli ölçüde artarken, Rusya kendi güvenliğini sağlamak için misilleme önlemleri alma hakkına sahiptir” dedi.

Rusya’nın, NATO tarafından resmen tehdit olarak ilan edildiğini belirten Putin, “ABD stratejik planlama belgeleri, sözüm ona ‘düşman füze sistemlerine yönelik önleyici saldırı’ ihtimalini içeriyor. Ayrıca ABD ve NATO’nun baş düşmanının kim olduğu da biliniyor, elbette Rusya. NATO belgelerinde ülkemiz resmen ve doğrudan Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ana tehdit olarak ilan edilmiş durumda. Ve Ukrayna böyle bir saldırı için sıçrama tahtası görevi görecek” ifadelerini kullandı.

“Boğazımıza bıçak dayandı”

Sundukları güvenlik garantileri taslağında kendileri tarafından 3 temel madde bulunduğunu hatırlatan Putin, “Rusya’nın ana önerileri reddedilmemeli. Rusya’nın 3 ana talebi vardı. NATO’nun doğuya doğru ilerlememesi. Rusya’nın sınırlarına saldırı silahları konuşlandırılmaması ve 1997 yılında imzalanan anlaşmaya göre NATO’nun kendi alanlarında kalmaları. Hep açık kapı politikalarından bahsedip bize şantaj yaptılar. Bizim ülkemiz ne kadar güçlenirse o kadar çok yaptırım uygulayacaklar” dedi.

NATO’nun kendi sınırlarına kadar geldiğini söyleyerek NATO’nun askeri gücünden de bahseden Putin, “Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar” dedi.

Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı

Yaklaşık 1 saat boyunca canlı yayında tüm dünyaya önemli mesajlar veren Putin, açıklamalarının sonunda Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdıklarını açıkladı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptığını savunan Putin, “Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM’nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onaylıyorum” dedi.