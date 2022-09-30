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Rusya Devlet Başkanı Putin, “Biz asla Batı’ya boyun eğmeyeceğiz. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu nedenle Rusya’nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Biz asla Batı’ya boyun eğmeyeceğiz. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu nedenle Rusya’nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar” dedi.
Politika 30.09.2022, 15:31
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Biz asla Batı’ya boyun eğmeyeceğiz. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu nedenle Rusya’nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar” dedi.