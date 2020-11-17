Rusya Devlet Başkanı Putin 16. BRICS Zirvesi’nde konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 16. BRICS Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ Anlaşmasının hem Azerbaycan hem de Ermenistan’ın çıkarına olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 16. BRICS Zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Putin, dünya gündemindeki önemli konulara değinmenin yanı sıra örgütün çalışmaları ve planları hakkında da brifing verdi. Putin bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunarak, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da belirgin bir istikrarsızlık olduğunu görüyoruz. Libya ve Yemen’de silahlı çatışmalar hala devam ediyor. Suriye’de siyasi çözüm için atılacak daha birçok adım var. Irak, Lübnan, Afganistan, Basra Körfezi bölgelerinde durumun daha da kötüye gitme ihtimali var” dedi.

“Dağlık Karabağ anlaşması, 2 ülkenin de çıkarına”

Putin, Dağlık Karabağ anlaşmasının hem Azerbaycan’ın hem de Ermenistan’ın çıkarına bir anlaşma olduğunu ifade ederek, “Rusya, 2 ülke arasındaki düşmanlıkları durdurmak ve onları uzlaşmaya teşvik etmek için aktif bir çaba gösterdi. Arabuluculuk gayretimizin sonucunda, 9 Kasım’da ateşkes imzalandı ve Dağlık Karabağ’da bir Rus Barış Gücü birliğinin konuşlandırılmasına dair anlaşmaya varıldı. Bütün bunlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan anlaşma ile garanti altına alındı. Bahsi geçen anlaşmaya saygı duyulması gerekir. Böylelikle krizin çözülmesi için hem Azerbaycan halkının hem de Ermenistan halkının çıkarları doğrultusunda uzun vadeli ve tam kapsamlı koşullar oluşturulmuştur” dedi.

“Rus aşısı, Çin ve Hindistan’da üretilebilir”

Putin konuşmasında Covid-19 salgınıyla ilgili alınan önlemlere ve aşının geliştirilme sürecine de değinerek, “Rus aşısı, etkili ve güvenli bir şekilde işlev gösteriyor ama asıl mesele seri üretim. Aşının seri üretimine yönelik çabalarımızı birleştirmemiz çok önemli. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Brezilyalı ve Hindistanlı ortakları ile Sputnik V aşısının klinik testlerinin yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca aşının tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilebilmesi için Çin ve Hindistan’daki eczacılık şirketleri ile bu ülkelerde üretim merkezleri açılması konusunda da anlaşmaya vardık” dedi.

Putin, BRICS ülkeleri ile Covid-19 salgınına ilişkin yapılan anlaşmalar hakkında ise, “Bu anlaşma kapsamında, BRICS ülkeleri tarafından salgın için erken uyarı sistemi kuruldu. Böylece BRICS ülkeleri, hızlı şekilde salgına yanıt verebildi ve önlem alabildi” ifadelerini kullandı.