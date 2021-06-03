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Rusya'dan 'Türkiye'deki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği' iddiasına yalanlama

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.

Politika 03.06.2021, 12:18
Rusya'dan 'Türkiye'deki S-400 uzmanlarının geri gönderildiği' iddiasına yalanlama

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'nin 'Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri göndereceğine' ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı. 

Sputnik'e konuşan kurumun sözcüsü Valeriya Reşetnikova"S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde 'Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladığını' iddia etmişti.

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