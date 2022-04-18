Rusya, Bulgaristan Büyükelçiliği’ndeki diplomatları “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatları “istenmeyen kişi” ilan etti.

Bulgaristan’ın 18 Mart’ta 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatların “istenmeyen kişi” ilan edildiği bildirildi. Kaç diplomatın sınır dışı edileceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Bulgar diplomatlar hakkındaki sınır dışı kararının Bulgaristan’ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına cevap olarak alındığı vurgulanan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’in Bakanlığa çağrılarak, Bulgaristan Büyükelçiliği’nde çalışan personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği kaydedildi.