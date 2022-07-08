Rusya, BM’nin Suriye’ye yardımların uzatılması kararını veto etti

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin oylamaya sunduğu Şam’ın desteği olmadan Suriye’ye yapılacak yardımları 1 yıl uzatacak kararını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, pazar günü sona erecek olan Suriye’ye yapılan sınır ötesi yardımlarının, 1 yıl uzatılmasına ilişkin kararı oylamaya sundu. Karara 15 üye ülkeden 13’ü destek verirken Rusya veto, Çin ise çekimser oy kullandı. Türkiye sınırından Suriye’ye 2014 tarihinden bu yana yapılan sınır ötesi yardımların son bulması halinde 2,4 milyondan fazla insan zarar görecek.

BM Güvenlik Konseyi’nde sunulan bir kararın kabul edilmesi için daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.