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Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Politika 04.03.2022, 20:39
Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.